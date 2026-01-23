Популярни
  Levski
  2. Левски
  Пороят не спря Левски, "сините" тренират на перфектен терен

Пороят не спря Левски, "сините" тренират на перфектен терен

  • 23 яну 2026 | 09:29
  • 621
  • 0

Лошото време и неприятните метеорологични условия не попречиха на Левски да проведе днешното си сутрешното си занимание. Въпреки пороят, който се изля, “сините” тренираха на перфектен терен и нямаха проблеми. Съседното игрище обаче, на което се готви отборът на Оренбург, беше под вода.

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Оливер Камдем взе участие в днешната тренировка, но все още остава под въпрос за последната контрола на Левски на турска земя. На 25 януари (неделя) родният тим ще премери сили със словашкия Тренчин.

ЯСЕН ТОШЕВ, пратеник на Sportal.bg в Анталия

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 9983
  • 18
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 16709
  • 28
Пирин (Бл) отмени първата си контрола

Пирин (Бл) отмени първата си контрола

  • 23 яну 2026 | 02:40
  • 1169
  • 0
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 6547
  • 16
Алмейда: Труден мач на исторически стадион

Алмейда: Труден мач на исторически стадион

  • 23 яну 2026 | 00:27
  • 1063
  • 0
Бътланд: Лудогорец се представи много добре

Бътланд: Лудогорец се представи много добре

  • 23 яну 2026 | 00:24
  • 1047
  • 0
