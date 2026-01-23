Пороят не спря Левски, "сините" тренират на перфектен терен

Лошото време и неприятните метеорологични условия не попречиха на Левски да проведе днешното си сутрешното си занимание. Въпреки пороят, който се изля, “сините” тренираха на перфектен терен и нямаха проблеми. Съседното игрище обаче, на което се готви отборът на Оренбург, беше под вода.

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Оливер Камдем взе участие в днешната тренировка, но все още остава под въпрос за последната контрола на Левски на турска земя. На 25 януари (неделя) родният тим ще премери сили със словашкия Тренчин.

ЯСЕН ТОШЕВ, пратеник на Sportal.bg в Анталия