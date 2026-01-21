Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след равенството на своя тим с полския Заглебие в контролна среща, играна в Турция. Двата тима направиха 0:0, а “сините” все още нямат успех по време на лагера си в южната ни съседка. Веласкес говори и за евентуални трансфери, като каза, че е всеки ден в контакт с ръководството.

“Още една контролна среща и една тренировка срещу един отбор, който играе важна роля в местното първенство. Превъзхождахме в целия мач, показахме доста неща, които много ми харесаха. Отборът играеше добре затворено. Хареса ми как намирахме пространства, чрез които можехме да атакуваме. В последните метри беше това, което ни липсваше малко. Имахме достатъчно възможности, особено през второто полувреме. Можехме да спечелим. Невероятно отношение и поведение, когато се защитавахме. Много добра реакция след загуба на топката. Само няколко неточности допуснахме. Трябваше да сме по-съсредоточени и да отиграем по-добре в последните метри, за да покажем по-добра игра и да нараним съперника.

Постоянно след всяка една среща има неща, на които трябва да обърнеш внимание. Струва ми се, че играхме сериозно, доминирахме от началото до края. Нормалното беше да спечелим.

Ние сме отборът, който вкара най-много голове в шампионата. Проблемът с отиграването в последните метри става въпрос за днешния мач. Това е като да те заболи стомаха, после ти минава. Не може да диагностицираме от една контролна среща. Различни обстоятелства, различни неща се получават. В много моменти моят отбор ми харесва много. Както в първенството, така и тук - липсва ни първият гол. Невероятно отношение и влагане. Показваме хубав футбол.

В ежедневна комуникация сме с ръководството. Всеки ден говорим за трансфери. По нормален начин подхождаме към всички процеси на трансферния прозорец.

Не съм привърженик на това да се отделят различните компоненти. Това, което трябва да притежава всеки футболист, е да е в добра кондиция. Не искам да тичаме много, а правилно. Всичко зависи от модела на игра, от философията. Кондиционно отборът стои много добре”, заяви Веласкес.