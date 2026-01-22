"Сините" тренират във фитнеса

Представителният отбор на Левски проведе една тренировка в четвъртък, 22 януари, след третата си контролна среща от зимния подготвителен лагер. Вчера "сините" завършиха 0:0 с полския Заглебие (Любин).

Заниманието се проведе сутринта във фитнес центъра на хотел "KAYA PALAZZO" и в него взеха участие всички футболисти. Следобедът е почивен за "сините".

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

В неделя, 25 януари, е последната контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е словашкият Тренчин. Двубоят ще се играе на стадион "KAYA PALAZZO" и стартира в 15:00 часа.