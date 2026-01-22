Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Сините" тренират във фитнеса

"Сините" тренират във фитнеса

  • 22 яну 2026 | 14:45
  • 468
  • 0

Представителният отбор на Левски проведе една тренировка в четвъртък, 22 януари, след третата си контролна среща от зимния подготвителен лагер. Вчера "сините" завършиха 0:0 с полския Заглебие (Любин).

Заниманието се проведе сутринта във фитнес центъра на хотел "KAYA PALAZZO" и в него взеха участие всички футболисти. Следобедът е почивен за "сините".

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

В неделя, 25 януари, е последната контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е словашкият Тренчин. Двубоят ще се играе на стадион "KAYA PALAZZO" и стартира в 15:00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сливнишки герой и Оборище отложиха контролата си

Сливнишки герой и Оборище отложиха контролата си

  • 22 яну 2026 | 12:43
  • 410
  • 0
Централен защитник дойде в Гигант

Централен защитник дойде в Гигант

  • 22 яну 2026 | 12:22
  • 971
  • 0
Пирин: Ще продължим да даваме път на млади български футболисти

Пирин: Ще продължим да даваме път на млади български футболисти

  • 22 яну 2026 | 11:34
  • 1068
  • 0
Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения

Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения

  • 22 яну 2026 | 11:25
  • 1561
  • 2
Ивайло Йорданов: Димитър Пенев виждаше играта като великан

Ивайло Йорданов: Димитър Пенев виждаше играта като великан

  • 22 яну 2026 | 11:07
  • 910
  • 0
Стилиян Петров: Дали наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация?

Стилиян Петров: Дали наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация?

  • 22 яну 2026 | 10:26
  • 4829
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 22383
  • 50
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 12393
  • 8
Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

  • 22 яну 2026 | 15:22
  • 404
  • 0
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 5495
  • 4
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 4929
  • 8
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 12668
  • 20