В Испания следят изявите на Берое

Старши треньорът на Берое - Хосу Урибе, е име в Испания и медиите в страната следят неговата работа в България. 56-годишният специалист има в богатата си визитка престои начело на Хетафе, Лас Палмас, Алавес и Жирона, а сега е с трудната задача да спаси от изпадане заралии.

В момента те се намират на предпоследната позиция с три точки пред 16-ия Монтана. В неделя "зелено-белите" гостуват на Добруджа от 12:45 часа.

"Предстои ключов мач за Хосу Урибе в България", пише migrantesdelbalon.com. "Следващото изпитание пред испанския треньор е гостуване на Добруджа. Мач, който може да определи непосредствено бъдещето на Берое, който е застрашен от изпадане, а целта пред Урибе е да спаси славния български отбор", добавя още изданието.

Наставникът получи вот на доверие от собственика Ернан Банато, въпреки 15-те поредни мача без успех в шампионата. Заралии дори вкараха само един гол от петте си двубоя от началото на годината. Това се случи при загубата с 1:2 от Лудогорец, а авторът на попадението бе Алберто Салидо, който по-късно бе продаден на разградчани.

Урибе има да решава проблеми в защита. Причината е, че десния защитник Давид Валверде получи червен картон при загубата с 0:3 от Славия и наказан за гостуването в Добрич. Същата санкция получи и централния бранител Факундо Константини, но заради натрупани пет официални предупреждения. Очаква се техните места да бъдат заети от Жоао Милейрао и Аугусто Дабо.