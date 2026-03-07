Популярни
  Ямбол 1915
  2. Ямбол 1915
  Сезонът приключи за важен играч на ФК Ямбол

Сезонът приключи за важен играч на ФК Ямбол

  • 7 март 2026 | 08:05
  • 560
  • 0

Нападателят на ФК Ямбол Александър Андонов получи тежка контузия и ще отсъства дълго време от игра. Голмайсторът, който пристигна в клуба в началото на тази година, е със скъсани връзки на коляното, което бе потвърдено след медицински преглед в София.

Така Андонов е аут до края на този сезон, като надеждите са да бъде готов за есенния дял от следващия шампионат. Това поставя пред сериозно изпитание треньора Николай Жечев, тъй като има още няколко футболисти с контузии. Добрата новина е, че новопривлеченият Виктор Янев вече ще може да бъде използван в игра.

