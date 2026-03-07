Вихрен 0:0 Беласица

Вихрен и Беласица играят при резултат 0:0 в регионалното дерби от 23-ия кръг Втора лига. Реферът от Габрово - Христо Минков ще ръководи сблъсъка.

ВИХРЕН: 1. Станислав Нисторов, 21. Александър Башлиев, 25. Атанас Килов, 5. Иван Арсов, 2. Мартин Бачев, 14. Ивайло Климентов, 7. Монир Ал Бадарин, 6. Александър Бастунов, 10. Томи Костадинов, 17. Леовандерсон Ферейра, 22. Хасан Аяри;

БЕЛАСИЦА: 1. Владимир Иванов, 17. Илиан Филчев, 11. Димитър Илиев, 99. Димитър Иванов, 5. Димитър Яръмов, 4. Динчо Йовчев, 14. Иван Марчев, 26. Кристиян Вълков, 6. Мартин Тодорски, 8. Тони Тасев, 9. Калоян Кръстев;