Ненужен в ЦСКА се завръща в бившия си клуб

Защитникът Адриан Лапеня почти сигурно ще напусне ЦСКА след края на сезона. Испанецът вече е ненужен в клуба, след като направи серия от слаби игри и беше забит трайно на пейката. Шефовете пък му търсят нов отбор.

В тази връзка испанският втородивизионен Кордоба може да се окаже спасителен вариант. Клубът, от който Лапеня премина в ЦСКА на 1 февруари 2025 година, иска да си го върне, пише „Мач Телеграф“, позовавайки се на сигурен източник от „Армията“.

Разбира се, испанците в никакъв случай не са готови да платят за правата му солидна сума, което поставя под въпрос сделката. ЦСКА купи Лапеня от Кордоба за 700 000 евро, а около трансферът се зародиха много съмнения, защото договорът на защитника изтичаше след няколко месеца. Испанецът изигра няколко силни мачове с "червената" фланелка, стигна и до капитанската лента, но като цяло трансферът му е по-скоро провал.