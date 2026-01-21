Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Наско Сираков, Боримиров и Вили Вуцов гледат на живо Левски в Турция

Наско Сираков, Боримиров и Вили Вуцов гледат на живо Левски в Турция

  • 21 яну 2026 | 14:47
  • 896
  • 1

Президентът на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров пристигнаха на терените в Белек, за да гледат на живо представянето на "сините" в днешната контрола със Заглебие (Любин). Двамата пристигнаха вчера в Турция и ще проследят как минава подготовката на тима за втория полусезон.

Велислав Вуцов също е в южната ни съседка и ще набюдава днешния мач. Доскорошният треньор ще гледа представянето на своя син - Светослав, който стартира от първата минута под рамките на вратата.

Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра
Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

Това е трета контрола за Левски в Турция, като досега те имат едно равенство и една загуба. Днес “сините” ще търсят първа победа в южната ни съседка.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

  • 21 яну 2026 | 13:13
  • 648
  • 2
ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 12:20
  • 1762
  • 1
Берое представи нов вратар

Берое представи нов вратар

  • 21 яну 2026 | 11:14
  • 2361
  • 0
Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 2627
  • 3
Левски вдига офертата за Хуан Переа

Левски вдига офертата за Хуан Переа

  • 21 яну 2026 | 10:36
  • 6831
  • 14
Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 8069
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

  • 21 яну 2026 | 15:53
  • 18458
  • 20
Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

  • 21 яну 2026 | 16:11
  • 16975
  • 18
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 24959
  • 63
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 11283
  • 27
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 137560
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6958
  • 3