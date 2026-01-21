Наско Сираков, Боримиров и Вили Вуцов гледат на живо Левски в Турция

Президентът на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров пристигнаха на терените в Белек, за да гледат на живо представянето на "сините" в днешната контрола със Заглебие (Любин). Двамата пристигнаха вчера в Турция и ще проследят как минава подготовката на тима за втория полусезон.

Велислав Вуцов също е в южната ни съседка и ще набюдава днешния мач. Доскорошният треньор ще гледа представянето на своя син - Светослав, който стартира от първата минута под рамките на вратата.

Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

Това е трета контрола за Левски в Турция, като досега те имат едно равенство и една загуба. Днес “сините” ще търсят първа победа в южната ни съседка.