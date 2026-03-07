Кайо Видал притеснява Лудогорец

Спортно-техническият щаб на Лудогорец трепери за състоянието на Кайо Видал. Бразилецът получи травма в самото начало на мача с Левски (1:0). В 3-ата минута той падна в пеналта на "сините" след изпълнение на корнер, при което бе подпрян от левия бек на гостите Майкон. Крилото на разградчани извика от болка и започна да се държи за бедрото, а съотборниците му веднага дадоха знак към пейката, че ще трябва да бъде извършена смяна. Вместо него на терена се появи Ерик Маркус, който реализира победния гол от свободен удар.

Днес Видал ще премине обстойни медицински прегледи, които ще покажат колко сериозна е травмата и кога евентуално той ще се завърне в игра, пише "Тема спорт". Съмненията са, че контузията е тежка. Фланговият нападател със сигурност ще пропусне следващия мач срещу Монтана. Орлите са гости в него, но той ще се играе на техния "Хювефарма арена". Причината е, че последният в класирането започна ремонт на терена на "Огоста". Срещата е на 9 март, понеделник, от 15:30 часа.

Видал е основен играч на хегемоните, въпреки че през тази кампания показва проблеми пред гола. Той бе на терена в 37 сблъсъка на тима във всички турнири. В тях отбеляза едва 3 попадения. В Първа лига бе точен на 4 декември миналата година, когато разградчани се наложиха с 2:0 като гост на Добруджа. Той вкара и двата гола. Третият му е тази пролет и бе точно в мрежата на Левски - за 1:0 в четвъртфиналите от купата.

Изненадващо извън групата на Лудогорец за мача със сините остана Франсиско Сон. Испанецът е най-добрият краен защитник на разградчани. Той обаче е пропуснал важния сблъсък не поради медицински причини. И най-вероятно ще бъде на разположение на треньора Пер-Матиас Хьогмо още за срещата с Монтана. Със сигурност в тази среща норвежецът ще даде почивка на част от основните играчи.