  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Ювентус напредва в борбата за подписа на Ен-Несири

В Ювентус продължават да работят върху привличането на нападателя на Фенербахче Юсеф Ен-Несири. Според Джанлука Ди Марцио днес новият спортен директор на торинския гранд Марко Отолини е пристигнал в Истанбул, за да се обсъди потенциалния трансфер с ръководството на “фенерите”.

Първоначално от “Старата госпожа” се бяха ориентирали към Жан-Филип Матета, но отказаха да изпълнят поставените от Кристъл Палас условия. Впоследствие те се пренасочиха към Ен-Несири, като конкуренцията за неговия подпис е голяма и включва Наполи, Астън Вила и бившия му отбор Севиля. Именно “бианконерите” в момента водят в надпреварата за привличането на мароканския национал, който има осем гола и една асистенция в 25 мача за Фенербахче през този сезон. Според Санти Ауна Ювентус вече се е споразумял с 28-годишния играч. Оттам обаче нямат намерение да харчат твърде много пари за него, а освен това настоящият му клуб ще трябва да уреди негов заместник.

