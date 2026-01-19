Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано Роналдо спечели съдебен спор с Ювентус за близо 10 милиона евро

Кристиано Роналдо спечели съдебен спор с Ювентус за близо 10 милиона евро

  • 19 яну 2026 | 14:16
  • 346
  • 0
Кристиано Роналдо спечели съдебен спор с Ювентус за близо 10 милиона евро

Португалската звезда Кристиано Роналдо спечели делото, което водеше срещу Ювентус. То беше за 9.8 милиона евро, които “бианконерите” претендираха, че крилото трябва да им върне.

Роналдо напусна клуба през 2021 година, за да се върне в Манчестър Юнайтед, като по това време клубът му дължеше 19.6 милиона под формата на заплати, чието плащаше бе замразено около пандемията от COVID-19. Кристиано предприе съдебни действия срещу Ювентус през 2023 година и изпрати спора на арбитраж. През април 2024 година арбитражният съвет постанови, че грандът от Торино трябва да плати на Роналдо половината от тази сума - 9,8 милиона. Ювентус обжалва, но днешното решение потвърждава, че клубът няма как да си върне въпросната сума. Ювентус също ще трябва да покрие съдебните разноски.

Това няма да окаже влияние върху финансовия баланс на Ювентус, тъй като сумата вече е била платена и заложена във финансовия отчет за 2023-24 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1152
  • 1
Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1410
  • 0
В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

  • 19 яну 2026 | 11:41
  • 3855
  • 11
Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

  • 19 яну 2026 | 11:24
  • 3888
  • 2
Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

  • 19 яну 2026 | 11:04
  • 7579
  • 6
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16241
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11157
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9554
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24573
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18100
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16241
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2790
  • 3