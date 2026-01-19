Кристиано Роналдо спечели съдебен спор с Ювентус за близо 10 милиона евро

Португалската звезда Кристиано Роналдо спечели делото, което водеше срещу Ювентус. То беше за 9.8 милиона евро, които “бианконерите” претендираха, че крилото трябва да им върне.

Роналдо напусна клуба през 2021 година, за да се върне в Манчестър Юнайтед, като по това време клубът му дължеше 19.6 милиона под формата на заплати, чието плащаше бе замразено около пандемията от COVID-19. Кристиано предприе съдебни действия срещу Ювентус през 2023 година и изпрати спора на арбитраж. През април 2024 година арбитражният съвет постанови, че грандът от Торино трябва да плати на Роналдо половината от тази сума - 9,8 милиона. Ювентус обжалва, но днешното решение потвърждава, че клубът няма как да си върне въпросната сума. Ювентус също ще трябва да покрие съдебните разноски.

Това няма да окаже влияние върху финансовия баланс на Ювентус, тъй като сумата вече е била платена и заложена във финансовия отчет за 2023-24 г.