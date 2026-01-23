Ман Юнайтед с официална оферта за млад талант

Манчестър Юнайтед предприе конкретни действия за привличането на младия талант на Шефилд Уензди Йиса Алао. 17-годишният ляв защитник е преследван от най-големите клубове в Премиър лийг този месец, като сега "червените дяволи" се опитват да изпреварят конкурентите за подписа му.

Досега се смяташе, че Челси е фаворит за привличането на Алао. Въпреки това, изданието Manchester Evening News съобщава, че Юнайтед вече е отправил официална оферта за него. Финансовите параметри не се разкриват, но предложението вече е депозирано.

Въпреки младата си възраст, Алао направи своя дебют за първия отбор на „кукумявките“ миналия месец. До момента той е изиграл общо пет мача във всички турнири и с добрите си изяви успя да привлече вниманието на грандовете, които вече се бият за подписа му.

Снимки: Gettyimages