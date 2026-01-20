Нико Ковач също е в списъка на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед е отправил запитване към старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач по повод мениджърския пост в тима. Майкъл Карик ще бъде начело на отбора от "Олд Трафорд" до края на сезона, след уволнението на Рубен Аморим, но в Юнайтед гледат на Ковач като потенциален кандидат за треньорския пост през лятото, твърди Sky Sports.

Роденият в Германия 54-годишен хърватин пое Борусия (Дортмунд) през януари 2025 година, а преди шест месеца подписа удължаване на договора до 2027-а.

В кариерата си бившият халф на Байерн (Мюнхен) ръководил още националния отбор на Хърватия, Айнтрахт (Франкфурт), Байерн (Мюнхен), Монако и Волфсбург.

Тимът от Дортмунд е втори във временното класиране в Бундеслигата, на 11 точки от лидера Байерн и е десети в подреждането в Шампионската лига.