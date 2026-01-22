Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Моуриньо е изумен как големи клубове като Манчестър Юнайтед и Челси назначават неопитни треньори

Моуриньо е изумен как големи клубове като Манчестър Юнайтед и Челси назначават неопитни треньори

  • 22 яну 2026 | 18:04
  • 595
  • 0
Моуриньо е изумен как големи клубове като Манчестър Юнайтед и Челси назначават неопитни треньори

Жозе Моуриньо нападна задочно бившите си клубове Челси и Манчестър Юнайтед заради това, че назначиха изключително неопитни треньори. Лондончани заложиха на 41-годишния Лиъм Росиниър, който получи дългосрочен договор като главен мениджър, докато "червените дяволи" заложиха на Майкъл Карик, който ще изпълнява временно ролята до края на сезона. Специалния, който вчера допусна загуба от Ювентус с водения от него отбор на Бенфика, даде пример именно с "бианконерите", Милан и Рома, които заложиха на опитните Лучано Спалети, Макс Алегри и Джан Пиеро Гасперини.

"За мен е изненада, когато треньори без история и без реално свършена работа имат възможността да тренират най-важните отбори в света. Това е истинската изненада. Нямаше никаква изненада, когато Милан взе Алегри. Ювентус - Спалети, а Рома избра Гасперини", сподели Моуриньо.

Португалецът много добре познава конкретно Майкъл Карик, който записа 43 мача за Юнайтед, докато мениджър на "червените дяволи" бе именно Моуриньо. След като сложи край на кариерата си, Карик премина в ролята на помощник-старши треньор при Моуриньо за кратък период, преди Специалния да напусне Олд Трафорд. Настоящият временен мениджър на Юнайтед по-късно стана асистент на Оле Гунар Солскяер. След уволнението на норвежеца той води отбора в три мача като главен мениджър, а впоследствие бе начело на Мидълзбро.

Росиниър прекрати футболната си кариера през 2018 година, а през 2022-ра пое временно Дарби Каунти. След това прекара два сезона в Хъл Сити, преди да замени Патрик Виейра в Страсбург през юли 2024 година. В началото на тази година той подписа договор с Челси до лятото на 2032 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

  • 22 яну 2026 | 13:42
  • 1091
  • 0
Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

  • 22 яну 2026 | 13:17
  • 4941
  • 2
От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

  • 22 яну 2026 | 13:16
  • 4121
  • 6
Възможна ли е отмяна на Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

Възможна ли е отмяна на Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

  • 22 яну 2026 | 12:03
  • 6969
  • 14
Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

  • 22 яну 2026 | 11:56
  • 2322
  • 0
"Стълбище 13", което промени футбола

"Стълбище 13", което промени футбола

  • 22 яну 2026 | 11:54
  • 6734
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 7539
  • 4
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 28116
  • 53
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 10050
  • 6
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 14422
  • 16
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 3681
  • 2
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 17739
  • 24