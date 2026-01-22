Моуриньо е изумен как големи клубове като Манчестър Юнайтед и Челси назначават неопитни треньори

Жозе Моуриньо нападна задочно бившите си клубове Челси и Манчестър Юнайтед заради това, че назначиха изключително неопитни треньори. Лондончани заложиха на 41-годишния Лиъм Росиниър, който получи дългосрочен договор като главен мениджър, докато "червените дяволи" заложиха на Майкъл Карик, който ще изпълнява временно ролята до края на сезона. Специалния, който вчера допусна загуба от Ювентус с водения от него отбор на Бенфика, даде пример именно с "бианконерите", Милан и Рома, които заложиха на опитните Лучано Спалети, Макс Алегри и Джан Пиеро Гасперини.

"За мен е изненада, когато треньори без история и без реално свършена работа имат възможността да тренират най-важните отбори в света. Това е истинската изненада. Нямаше никаква изненада, когато Милан взе Алегри. Ювентус - Спалети, а Рома избра Гасперини", сподели Моуриньо.

Португалецът много добре познава конкретно Майкъл Карик, който записа 43 мача за Юнайтед, докато мениджър на "червените дяволи" бе именно Моуриньо. След като сложи край на кариерата си, Карик премина в ролята на помощник-старши треньор при Моуриньо за кратък период, преди Специалния да напусне Олд Трафорд. Настоящият временен мениджър на Юнайтед по-късно стана асистент на Оле Гунар Солскяер. След уволнението на норвежеца той води отбора в три мача като главен мениджър, а впоследствие бе начело на Мидълзбро.

Росиниър прекрати футболната си кариера през 2018 година, а през 2022-ра пое временно Дарби Каунти. След това прекара два сезона в Хъл Сити, преди да замени Патрик Виейра в Страсбург през юли 2024 година. В началото на тази година той подписа договор с Челси до лятото на 2032 година.

Снимки: Gettyimages