  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 3688
  • 1

Манчестър Юнайтед официално обяви, че Каземиро ще напусне клуба след края на сезона, когато договорът му изтече. 33-годишния бразилец до момента изигра 146 мача и отбеляза 21 гола за "червените дяволи", след като бе привлечен от Реал Мадрид през 2022 година срещу 70 милиона паунда. През настоящия сезон опитният халф, който получава една от най-високите заплати на "Олд Трафорд", има 21 двубоя във всички турнири.

"Ще нося Манчестър Юнайтед в себе си през целия си живот“, каза Каземиро в изявление.

"От първия ден, в който излязох на този красив стадион, усетих страстта на „Олд Трафорд“ и любовта, която сега споделям с нашите фенове, към този специален клуб. Не е време да се сбогуваме, тъй като има още много спомени, които да създадем през следващите четири месеца.

Все още имаме много за какво да се борим заедно. Както винаги, пълният ми фокус ще остане върху това да дам всичко от себе си, за да помогна на нашия клуб да успее", заяви Каземиро през официалния сайт на 20-кратните шампиони.

Бразилецът спечели Купата на лигата и ФА Къп с екипа на Манчестър Юнайтед.

Снимки: Gettyimages

