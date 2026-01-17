Популярни
Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 1324
  • 4
Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

Манчестър Юнайтед приема Манчестър Сити на “Олд Трафорд” в голямото дерби от 22-рия кръг на Премиър лийг. Двубоят е повторен дебют за Майкъл Карик като временен мениджър на “червените дяволи”.

Няма друг отбор в историята на Премиър лийг, който да има повече победи на “Олд Трафорд” от Манчестър Сити (9). Юнайтед освен това не успя да се разпише в четири от последните си пет домакинства срещу своя градски съперник. По-рано през сезона “гражданите” спечелиха дербито с 3:0 на “Етихад”.

Майкъл Карик прави пет промени в титулярния състав на Манчестър Юнайтед за дебюта си. Амад Диало и Брайън Мбемо се завръщат след участието си в турнира за Купата на африканските нации. Матеус Куня и Бенямин Шешко обаче сядат на пейката. Карик залага на четирима в защита, като Люк Шоу и Хари Магуайър започват. Каземиро заменя Мануел Угарте, а Коби Мейну, който бе игнориран от Рубен Аморим, започва като титуляр за първи път в Премиър лийг през този сезон.

Джосеп Гуардиола е направил три промени от мача с Нюкасъл от полуфиналите на "Карабао Къп". Родри започва като титуляр за сметао на Нико О’Райли. Рико Люис стартира като десен бек на мястото на Матеус Нунеш, който изобщо не е в групата. Джанлуиджи Донарума се завръща на врата на “гражданите”.

Снимки: Imago

