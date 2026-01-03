Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец започва зимната си подготовка на 5 януари

Лудогорец започва зимната си подготовка на 5 януари

  • 3 яну 2026 | 11:48
  • 265
  • 0

Лудогорец започва зимната си подготовка на 5 януари. Заради по-краткия срок на лагера в Белек, както и поради ангажиментите на тима в турнира Лига Европа в края на януари, отборът ще се събере директно в Турция, съобщиха от клуба. Част от групата на Лудогорец ще пътува от София с редовен полет до Анталия утре (4 януари) в 8:15 часа.

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

На турска земя шампионите ще изиграят две контроли – срещу унгарския Пакши на 11 януари и срещу полския Ракув на 14 януари. Мачовете са съответно от 17:00 и 16:00 часа българско време.

Лагерът в Турция приключва на 20 януари, когато отборът лети директно от Анталия до Глазгоу.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Севлиево си върна талант от Етър

Севлиево си върна талант от Етър

  • 2 яну 2026 | 19:34
  • 1989
  • 1
Локо (София) започва на 5 януари

Локо (София) започва на 5 януари

  • 2 яну 2026 | 19:30
  • 1698
  • 9
Септември ще се готви в Турция

Септември ще се готви в Турция

  • 2 яну 2026 | 18:41
  • 1404
  • 0
Добруджа взе нападател, вкарвал на Касийяс

Добруджа взе нападател, вкарвал на Касийяс

  • 2 яну 2026 | 16:13
  • 3730
  • 4
Ботев може да продаде халф в Турция

Ботев може да продаде халф в Турция

  • 2 яну 2026 | 15:41
  • 1504
  • 1
Ботев (Враца) отива на лагер в Кипър, ще играе срещу шампиона на Армения

Ботев (Враца) отива на лагер в Кипър, ще играе срещу шампиона на Армения

  • 2 яну 2026 | 14:57
  • 1642
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 5145
  • 1
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 7464
  • 5
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 3685
  • 0
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 3392
  • 2
Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 17739
  • 287
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 15956
  • 11