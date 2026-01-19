Барселона ще срещне екзекутора на Реал Мадрид за Купата на краля

Барселона ще гостува на кошмарния за Реал Мадрид тим на Албасете в 1/4-финалите от Купата на краля, отреди изтегленият днес жребий. Втородивизионният отбор отстрани “кралете” на 1/8-финалите миналата седмица с 3:2, а сега ще има възможност да направи нов подвиг срещу другия голям испански гранд.

⚔️ Disputaremos los cuartos de final de la Copa contra el Albacete a domicilio pic.twitter.com/32Mw2iUf1A — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2026

Каталунците пък ще искат да избегнат грешката на големия си съперник и ще опитат да защитят трофея си. Албасете отстрани още един елитен отбор преди голямата победа над Реал, а именно Селта (Виго).

Останалите двойки са само от тимове от Ла Лига, като в интересен двубой Бетис ще е домакин на Атлетико Мадрид, Валенсия посреща Атлетик Билбао, а в баски сблъсък Алавес ще срещне Реал Сосиедад.

😏 Sorteado ya el cuadro...



😱 ¡ASÍ QUEDAN LOS EMPAREJAMIENTOS DE 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦!



🗓️ Los encuentros se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.#LaCopaMola I #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/Xa0RbtSaEV — RFEF (@rfef) January 19, 2026

Фазата на 1/4-финалите, последната с един мач, ще се играе между 3 и 5 февруари. Жребият за полуфиналите пък ще е на 6 февруари.

Всички двойки от 1/4-финалите:



Албасете - Барселона

Алавес - Реал Сосиедад

Валенсия - Атлетик Билбао

Бетис - Атлетико Мадрид