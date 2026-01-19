Популярни
Флик бесен на съдиите след загубата от Реал Сосиедад

  • 19 яну 2026 | 02:28
  • 325
  • 0

Треньорът на Барселона Ханци Флик бе бесен след загубата с 1:2 от Реал Сосиедад. След двубоя той отправи остра критика към рефера Хил Мансано и цялостното ниво на съдийство в испанския елит. Цели три гола на каталунците бяха отменени, а освен това реферът отмени и дузпа отсъдена в полза на каталунците след намесата на ВАР.

„Трябва да се защитаваме по-добре. Това беше очевидно при втория гол. Този гол ни уби“, коментира първоначално Флик, преди да насочи гнева си директно към съдията: „Ла Лига има добри рефери, а после имаме и този човек. Не искам да хабя повече енергия, говорейки за него. Четях коментари преди мача и всички знаят какъв е. Всички видяха какво направи тази вечер. Френки каза, че е арогантен, и беше прав.“

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Той също така постави под въпрос работата на ВАР и липсата на последователност в отсъжданията: „Тези съдии, те са същите, които ни го причиниха и миналия сезон, нали? Същите хора са и във ВАР стаята? Браво“, добави саркастично той.

Запитан за комуникацията със съдиите, Флик беше лаконичен: „Не знам. С този човек? Да.“

Снимки: Gettyimages

