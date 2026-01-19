В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

От лагера на Барселона продължиха с атаките си към съдията от снощния мач с Реал Сосиедад Хесус Хил Мансано. Каталунците загубиха с 1:2 гостуването си, като откровено изразиха недоволството си от цялостната работа на рефера, най-вече заради отменения гол на Ламин Ямал в 27-ата минута. Това бе едно от трите непризнати попадения за “блаугранас” в крайно интересния двубой.
Флик бесен на съдиите след загубата от Реал Сосиедад
Към изявленията на треньора Ханзи Флик и капитана Френки де Йонг, които вече разкритикуваха Мансано, се присъедини и бранителят Ерик Гарсия, който заяви за въпросната ситуация: “Не съм във ВАР стаята, но тази картина, която показват за засадата… Трябва да продължим напред, нямаме друг избор. Вече знаем как стоят нещата. Флик много настоява и знаем, че въпреки неблагоприятните решения, трябва да продължим да играем нашата игра. И въпреки това се представихме добре, със достатъчно шансове да спечелим мача“.
Друг футболист на Барса - Фермин Лопес, пък бе далеч по-краен с реакцията си към съдията в социалните мрежи. Футболистът, чието попадение също бе отменено заради по-ранно нарушение на Дани Олмо, коментира иронично непризнатия гол на Ламин Ямал, като публикува снимката на ситуацията със засадата, придружена от няколко емотикона, смеещи се до сълзи.
Каталунските медии пък веднага припомниха, че Хесус Хил Мансано е истинска “черна котка” за Барселона. При съдията от Екстремадура “блаугранас” са претърпели най-много поражения в Ла Лига през 21 век - 8 загуби в 35 срещи от първенството.
Барселона е и отборът, на който реферът е показвал най-много червени картони, и то със значителна разлика - общо 12 изгонвания в 45 двубоя. На второ място е Бетис със 7 червени картона в 36 мача.
В списъка с изгонени от Хил Мансано играчи на Барселона фигурират звезди като Лео Меси, Луис Суарес, Неймар, Жерар Пике и Роберт Левандовски. Дани Алвеш и Клеман Лангле пък са били отстранявани по два пъти от същия арбитър. В снощната среща реферът отново показа червен картон, но на Карлос Солер от Реал Сосиедад.
Снимки: Imago