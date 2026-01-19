В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

От лагера на Барселона продължиха с атаките си към съдията от снощния мач с Реал Сосиедад Хесус Хил Мансано. Каталунците загубиха с 1:2 гостуването си, като откровено изразиха недоволството си от цялостната работа на рефера, най-вече заради отменения гол на Ламин Ямал в 27-ата минута. Това бе едно от трите непризнати попадения за “блаугранас” в крайно интересния двубой.

Към изявленията на треньора Ханзи Флик и капитана Френки де Йонг, които вече разкритикуваха Мансано, се присъедини и бранителят Ерик Гарсия, който заяви за въпросната ситуация: “Не съм във ВАР стаята, но тази картина, която показват за засадата… Трябва да продължим напред, нямаме друг избор. Вече знаем как стоят нещата. Флик много настоява и знаем, че въпреки неблагоприятните решения, трябва да продължим да играем нашата игра. И въпреки това се представихме добре, със достатъчно шансове да спечелим мача“.

La reacción de Fermín en Instagram tras el robo de Gil Manzano. pic.twitter.com/rkstWKejMm — Dani (@Dani_sg7) January 18, 2026

Друг футболист на Барса - Фермин Лопес, пък бе далеч по-краен с реакцията си към съдията в социалните мрежи. Футболистът, чието попадение също бе отменено заради по-ранно нарушение на Дани Олмо, коментира иронично непризнатия гол на Ламин Ямал, като публикува снимката на ситуацията със засадата, придружена от няколко емотикона, смеещи се до сълзи.

🚨Gil Manzano is the referee under whom FC Barcelona have suffered the most La Liga defeats in the 21st century (8 losses in 35 matches). pic.twitter.com/mRfmWoxnl1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 19, 2026

Каталунските медии пък веднага припомниха, че Хесус Хил Мансано е истинска “черна котка” за Барселона. При съдията от Екстремадура “блаугранас” са претърпели най-много поражения в Ла Лига през 21 век - 8 загуби в 35 срещи от първенството.

Барселона е и отборът, на който реферът е показвал най-много червени картони, и то със значителна разлика - общо 12 изгонвания в 45 двубоя. На второ място е Бетис със 7 червени картона в 36 мача.

🚩 Récord personal de Gil Manzano



🟥 12 tarjetas rojas en los 44 partidos que ha dirigido al Barça



✍️ @angelperezpx https://t.co/8LfeoVlVGR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 19, 2026

В списъка с изгонени от Хил Мансано играчи на Барселона фигурират звезди като Лео Меси, Луис Суарес, Неймар, Жерар Пике и Роберт Левандовски. Дани Алвеш и Клеман Лангле пък са били отстранявани по два пъти от същия арбитър. В снощната среща реферът отново показа червен картон, но на Карлос Солер от Реал Сосиедад.

