Де Йонг: Отношението на съдията бе срамно

Капитанът на Барселона Френки де Йонг също говори открито за представянето на рефера Хил Мансано след загубата от Реал Сосиедад. Той сподели, че за него поведението на рефера е било срамно.

„Заслужавахме да спечелим, имахме много шансове. В крайна сметка трябваше да ги вкараме. Играхме много добре, но ни липсваше завършващият удар. Ремиро направи страхотен мач“, започна Де Йонг.

След това обаче той не подмина представянето на съдията.

„Ако е засада, е засада. Няма друг вариант. Казаха ни, че не е. Същото се случи тук и миналата година. Дори не можеш да говориш със съдията. Аз съм капитан, а той ме гледа сякаш иска да каже: „Аз съм повече от теб.“

Нидерландецът добави: „В края на мача, в добавеното време, постоянно му казвах да следи часовника, колко време бавят играта. Нормално е те да го правят, но Хил Мансано не добави нищо. Това е срамно, а накрая ми показа жълт картон.“

