  Атлетико Мадрид
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне се оплака от липсата на нови попълнения

Симеоне се оплака от липсата на нови попълнения

  • 19 яну 2026 | 01:34
  • 141
  • 0

Атлетико Мадрид постигна първа победа в първенството за 2026 г., надделявайки над Алавес с 1:0. Въпреки успеха, голяма част от дискусиите след мача отново бяха съсредоточени върху трансферния пазар, като треньорът Диео Симеоне изрази негодуванието си от липсата на нови попълнения, след като тимът вече се раздели с четирима играчи.

„Вярно е, че Хави Галан и Карлос Мартин играеха малко, но можехме да разчитаме на тях при нужда. Днес те не са тук, а все още няма никой друг. Чакаме нещата да се развият според нашите нужди. Днес Конър Галахър можеше да влезе в игра, защото ни трябваше полузащитник с неговите характеристики. Затова Йоренте игра като халф, а по-късно и като нападател. Един ден той ме попита къде още искам да го пусна да играе! Адаптираме се към всичко“, започна Симеоне.

Атлетико доминираше в мача, но в края можеше да изпусне победата.

„Такъв е футболът. Играхме много добре, първото полувреме беше едно от най-добрите ни. Играхме в половината на съперника, те нямаха опасни шансове на контраатака, движехме добре топката от фланг на фланг. Продължихме в същия дух – (Пабло) Бариос с центриране към (Александър) Сьорлот, който не успя да завърши, после дойде голът, след това шансът на (Тиаго) Алмада, този на (Алекс) Баена, който беше изключителна акция и удари греда. Стигаш до последните 10 минути и съперникът усеща, че може да изравни, защото преднината е само един гол. Нормално е да преминеш през моменти, в които усещаш, че могат да ти изравнят, защото водиш само с 1:0“, допълни аржентинецът.

Той коментира и представянето на Хулиан Алварес, който записа пореден мач без гол.

„За мен той изигра страхотен мач, точно както в Ла Коруня и срещу Реал Мадрид. Според мен игра добре и голът ще дойде. Истината е, че не се притеснявам, защото той носи гола в себе си. Ще трябва да продължи да работи със стабилността, която намира в Атлети, и скоро със сигурност ще говорим за головете на Хулиан“, отбеляза специалистът.

Накрая той похвали добрата форма на другия си нападател Александър Сьорлот.

„Мисля, че откакто Алекс се присъедини към клуба и отбора, това е най-добрата му форма. Днес му казах по време на индивидуална видео сесия, че е много по-стабилен и постоянен. Той го доказваше с голове и голови възможности – един ден вкарва един, друг ден два, а трети нито един, но това, което носи на отбора, е точно каквото ни трябва на тази позиция“, завърши Симеоне.

Снимки: Imago

