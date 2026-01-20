Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Тази вечер предстоят мачовете от предпоследния 7-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. Конкуренцията за местата в топ 8 е огромна и отборите, които имат претенции да се класират директно за осминафиналите не могат да си позволят грешни стъпки. В долната половина на таблицата също е много интересно и възможни сериозни размествания.

Sportal.bg отново ще ви даде възможност да проследите развитието на срещите в реално време. Програмата стартира още в 17:30 часа с двубоя Кайрат - Брюж. в 19:45 часа е мачът Бодьо/Глимт - Манчестър Сити, а останалите сблъсъци са сначален час 22:00.

Дебютатантът Кайрат е на дъното в подреждането с едва 1 точка, макар че в отделни мачове показа зъби. Двубоят среу Брюж е последният реален шанс на казахстанския тим за историческа първа победа в същинската фаза на турнира, но гостите също ще се стремят към трите точки, за да съхранят надеждите си за участие в директните елиминации.

Манчестър Сити не се намира в оптимална форма, което си пролича и при поражението от градския съперник Манчестър Юнайтед през уикенда. В Шампионската лига "гражданите" заемат 4-та позиция и евентуален успех срещу Бодьо/Глимт до голяма степен ще им гарантира място на осминафиналите. Норвежците се цялят в класиране за плейофния кръг, но шансовете им са илюзорни, защото се нуждаят от победи довечера и срещу Атлетико Мадрид в последния кръг.

Виляреал и Аякс са две от разочарованията в турнира. Испанският тим взе само 1 точка от първите си 5 мача и вече играе само за престиж и по-голям дял от наградния фонд. Среу Аякс "жълтата подводница" влиза в ролята на фаворит, тъй като грандът от Амстердам също е много колеблив пез целия сезон, но все пак успя да запише победа при визитата си на Карабах в предишния кръг на ШЛ и се отлепи от последното място.

Най-интересният сблъсък тази вечер е на "Джузепе Меаца", където Интер посреща Арсенал. "Нерадзурите" стартираха много силно в турнира, но загубите от Атлетико Мадрид и Ливърпул поставиха мястото им в топ 8 под въпрос. Ако не спечели срещу Арсенал, тимът на Кристиан Киву ще се окаже в сложна ситуация, защото в последния си мач ще гостува Борусия (Дортмунд). "Топчиите" нямат подобни проблеми и оглавяват класирането с пълен актив от 18 точки, като са допуснали само един гол.

Олимпиакос и Байер (Леверкузен) се борят за местата, даващи право на участие в плейофния кръг. По-близо до постигането на тази цел са "аспирините", които са на 20-а позиция с 9 точки. Олиампиакос е 29-и с 5 пункта и се нуждае от задължителна победа в домакинството си на германския тим. Тимът от Пирея ще черпи допълнителна увереност от историята, защото в единствения си предишен мач срещу Байер в Шампионската лига в Пирея постига разгромен успех с 6:2.

Реал Мадрид е опрян до стената и всичко освен победа срещу Монако ще вдигне още повече градусите на напрежението на "Сантиаго Бернабеу". Кралският клуб е 7-и в подреждането и всяка грешна стъпка до края може да го изхвърли от първата осмица. "Монегаските" са в средата на таблицата и се опитат да останат там, но зарадча им не е лесно, защото след визитата в Мадрид предстои мач срещу друг гранд в лицето на Ювентус.

Европейският клубен първенец Пари Сен Жермен бързо си върна самочувствието скед отпадането от градския съперник Париж ФК за Купата на Франция и срази Лил с 3:0 в Лига 1. Отборътна Луис Енрике върви добре в Шампионската лига и е трети в калсирането, а довечера гостува на Спортинг (Лисабон) и с евентуална победа ще се бетонира в топ 8. Спортинг също се стреми към директно участие на осминафиналите, но то минава през задължителни три точки срещу ПСЖ.

Един от най-интересните мачове в програмата е Тотнъм - Борусия (Дортмунд). "Шпорите" редят загуба след загуба в Премиър лийг, но в ШЛ се справят прилично и заемат 11-то място в класирането, като отстъпват на днения си съперник само по голова разлика. Срещата в Лондон е много важна и за двата тима, които знаят, че ако загубят, ще се простят с шансовете си да финишират сред най-добрите 8.

Наполи се представя изненадващо зле в Шампионската лига и ще се бори да завърши в топ 24. Днес "партенопеите" гостуват на пряк конкурент в лицето на ФК Копенхаген, който има същия актив от 7 точки и трябва на всяка цена да спечелят. Датчаните вече доказаха, че са за подценяване и са готови да окажат сериозна съпротива на тима на Антонио Конте.