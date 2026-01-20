Съставите на Реал Мадрид и Монако

Реал Мадрид приема Монако в среща от 7-ия кръг на Шампионската лига. Турнирът навлиза във все по-важен етап и затова всяка точка и всяка победа е от значение. "Белият балет" излиза само и единствено с мисълта за победа, с която до голяма степен ще си гарантира място в топ 8, а освен това ще може да натрупа самочувствие след неубедителните игри в Ла Лига напоследък. Монегаските обаче също ще се борят да измъкнат нещо от гостуването си на "Бернабеу", тъй като и за тях всяка точка е ценна в битката за топ 24

Алваро Арбелоа е избрал да започне мача с Франко Мастантуоно, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор в атака. В Средата на терена ще действат Арда Гюлер, Орелиен Чуамени и Джуд Белингам.

Себастиан Поконьоли пък залага на Фоларин Балогун на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Ансу Фати, Александър Головин и Мане Аклиуш в предни позиции. Двойката опорни халфове са Денис Закария и Джордан Тезе.

РЕАЛ: Куртоа, Валверде, Асенсио, Хаусен, Камавинга, Чуамени, Белингам, Гюлер, Мастантуоно, Мбапе, Винисиус

МОНАКО: Кьон, Вандерсон, Керер, Дайър, Енрике, Закария, Тезе, Аклиуш, Фати, Головин, Балогун