Спортинг - ПСЖ (съставите)

Спортинг (Лисабон) посреща Пари Сен Жермен в среща от предпоследния седми кръг в основната фаза на Шампионската лига. Португалският тим е амбициран да зарадва феновете на "Жозе Алвалде" с успех срещу актуалния носител на трофея, но съставът на Луис Енрике също ще преследва трите точки.

Парижани са трети във временното подреждане и са отборът с най-много отбелязани головедо момента - 19. Спортинг пък се намира в средата на таблицата, но при евентуална победа ще се намеси в борбата за топ 8 и директно класиране на осминафиналите.

Старши треньорът на Спортинг Нуно Боржеш залага в предни позиции на Луис Суарес, а зад колумбийския нападател ще действат Жени Катамо, Тринкао и Максимилиано Араухо. В средата на терена ще си партнират Хидемаса Морита и Жоао Симоеш, а четиримата бранители пред Руи Силва са Иван Фреснеда, Гонсало Инасио, Матеуш Рейш и Рикардо Мангаш.

Сред резервите на домакините са Даниел Браганса и Дзено Дебаст, а от състава липсват контузените Усман Диоманде, Педро Гонсалвеш, Фотис Йоанидис, Едуардо Куарешма, Нуно Сантош, Жовани Кенда и Луиш Гилерме, както и наказаният Мортен Юлманд.

📋 Este é o nosso 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para o jogo desta noite 👥 #SCPPSG #UCL pic.twitter.com/5HuSEf54qv — Sporting CP (@SportingCP) January 20, 2026

Кадровите проблеми в ПСЖ са по-малко и Луис Енрике е подбрал единайсеторка, която изглежда респектиращо. На вратата е Люка Шевалие, защитнотокаре оформят Уарен Заир-Емери, Маркиньос, Уилян Пачо и Нуно Мендеш, в халфовата линия ще си партнират Витиня, Фабиан Руис и Сени Маюлу, а звездната атака включва Дезире Дуе, Усман Дембеле и Брадли Баркола.