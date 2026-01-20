Спортинг - ПСЖ (съставите)

Популярни
  20 яну 2026 | 21:09
Спортинг (Лисабон) посреща Пари Сен Жермен в среща от предпоследния седми кръг в основната фаза на Шампионската лига. Португалският тим е амбициран да зарадва феновете на "Жозе Алвалде" с успех срещу актуалния носител на трофея, но съставът на Луис Енрике също ще преследва трите точки.

Парижани са трети във временното подреждане и са отборът с най-много отбелязани головедо момента - 19. Спортинг пък се намира в средата на таблицата, но при евентуална победа ще се намеси в борбата за топ 8 и директно класиране на осминафиналите.

Старши треньорът на Спортинг Нуно Боржеш залага в предни позиции на Луис Суарес, а зад колумбийския нападател ще действат Жени Катамо, Тринкао и Максимилиано Араухо. В средата на терена ще си партнират Хидемаса Морита и Жоао Симоеш, а четиримата бранители пред Руи Силва са Иван Фреснеда, Гонсало Инасио, Матеуш Рейш и Рикардо Мангаш.

Сред резервите на домакините са Даниел Браганса и Дзено Дебаст, а от състава липсват контузените Усман Диоманде, Педро Гонсалвеш, Фотис Йоанидис, Едуардо Куарешма, Нуно Сантош, Жовани Кенда и Луиш Гилерме, както и наказаният Мортен Юлманд.

Кадровите проблеми в ПСЖ са по-малко и Луис Енрике е подбрал единайсеторка, която изглежда респектиращо. На вратата е Люка Шевалие, защитнотокаре оформят Уарен Заир-Емери, Маркиньос, Уилян Пачо и Нуно Мендеш, в халфовата линия ще си партнират Витиня, Фабиан Руис и Сени Маюлу, а звездната атака включва Дезире Дуе, Усман Дембеле и Брадли Баркола.

