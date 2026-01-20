Брюж срази Кайрат и продължава да мечтае за плейофите в ШЛ

Отборът на Брюж спечели категоричното 4:1 гостуването си на Кайрат в мач от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Белгийците вкараха по две попадения във всяко едно от двете полувремена, а техни автори бяха Александър Станкович (32’), Ханс Ванакен (38’), Ромео Вермон (74’) и Брендън Мехеле (84’). Почетният гол за домакините бе дело на Адилет Садибеков (92’), който отбеляза почетното попадение в добавеното време.

Срещата премина почти изцяло под диктовката на тима от Белгия. Футболистите на Иван Леко нанесоха своя удар само за шест минути през първата част. Първо в 32-ата минута Станкович реализира след лошо избита топка от вратаря Темирлан Анарбеков, а малко след това Ванакен отблизо с коляно успя да удвои преднината на гостите и до голяма степен да реши срещата.

Втората част премина на по-ниски обороти, но играчите на Брюж отново се възползваха от своите ситуации. Те нанесоха нов удар четвърт час преди края, когато отличен пробив на Мамаду Диакон завърши с отличен успореден пас, който бе реализиран Вермон. Брендън Мехеле реализира последния четвърти гол в 84-ата минута, когато засече с глава центриране на Ванекен. Почетното попадение за Кайрат бе реализирано в добавеното време от резервата Садибеков, който изстреля красиво топката от границата на наказателното поле по неспасяем начин, тя срещна първо дясната греда, след което влетя в мрежата.

За Брюж това бе втора победа в турнира през тази година. Белгийците имат седем точки и продължават да се надяват, че могат да стигнат до плейофите. От своя страна Кайрат е на последното място в класирането с едва една спечелена точка.

Снимки: Gettyimages