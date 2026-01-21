Тотнъм взе глътка въздух след спокоен успех над Борусия Дортмунд

Тотнъм спечели с 2:0 домакинството си на Борусия Дортмунд в мач от седмия кръг на Шампионската лига. “Шпорите” взеха глътка въздух след не особено добрите резултати на тима в последно време, особено в домакинските двуои. Лондончани вкараха и двата си гола още през първото полувреме, когато Кристиан Ромеро (14’) и Доминик Соланке (37’) реализираха. Задачата на домакините бе сериозно улеснена от червения картон на Даниел Свенсон (24’) още в средата на първата част, което принуди германските представители да играят с човек по-малко повече от час. Възпитаниците на поставения под напрежение Томас Франк изиграха силен двубой и можеха да стигнат и до по-убедителна победа в днешната вечер.

Футболистите на Тотнъм излязоха напред след по-малко от четвърт час. Изпълнение на корнер бе отбито високо, но кълбото бе върнато в пеналта, а успореден пас бе засечен от Кристиан Ромеро, който реализира.

Няколко минути по-късно домакините имаха сериозни претенции за дузпа след игра с ръка на Джуд Белингам в наказателното поле. Реферът Глен Ниберг бе привикан от колегите си от ВАР да прегледа отново положение, но не промени решението си, че нарушение няма. В 24-ата минута отново съдията бе в центъра на събитията, след като изгони Даниел Свенсон за опасно нарушение срещу Уилсон Одобер.

Именно френското крило бе в основата на второто попадение в полза на “шпорите”. Той демонстрира страхотна скорост от фланга, влезе в пеналта и центрира, а Соланке вкара за втори път. След почивката футболистите на Тотнъм понамалиха оборотите, но въпреки това пропуснаха няколко много добри положения, за да спечелят с още по-сериозен резултат.

С този успех англичаните да заемат четвъртото място в основната фаза на турнира и вървят уверено към директно класиране на 1/8-финалите в турнира. От своя страна Борусия Дортмунд е на 12-ата позиция в подреждането и ще има тежка задача в последния кръг, когато домакинства на Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages