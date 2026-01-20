Бодьо/Глимт 0:0 Манчестър Сити

Бодьо/Глимт и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 на "Аспмира" в двубой от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините все още чакат първата си победа в турнира, след като до момента имат три равенства и три загуби в дебютното си участие. С четири победи, едно реми и едно поражение “гражданите” са в топ 5, като преди този двубой заемат четвъртата позиция.

Бодьо изигра само две контроли от началото на 2026 година, в които записа категорични победи, след като норвежкото първенство вече приключи. В него Глимт завърши на второ място, само на точка зад Викинг.

Тимът на Джосеп Гуардиола не е в най-добрата си форма, след като записа само две победи в шестте си мача от началото на новата година, а през уикенда загуби с 0:2 от градския съперник Манчестър Юнайтед. Сити обаче няма поражение като гост в Шампионската лига през този сезон.

Así sale el equipo ante Bodø/Glimt 🚨 pic.twitter.com/k4ACnAG3rJ — Manchester City (@ManCityES) January 20, 2026

Гуардиола е направил пет промени в състава си в сравнение с мача на “Олд Трафорд”. Раян Аит-Нури, който се завърна след участие на Купата на африканските нации с Алжир, започва за първи път като титуляр от края на ноември. Нико О’Райли, Тижани Райндерс и Раян Шерки също стартират. Аке, Силва, който изтърпява наказание, Доку и Семеньо им отстъпват местата си. Семеньо и другото ново попълнение - Марк Геи, не могат да бъдат използвани, тъй като все още не са регистрирани за ШЛ. Омар Мармуш също се завръща в групата след Купата на Африка, но остава на пейката за началото.

Старши треньорът на Бодьо/Глимт Kиетил Кнутсен не е предприел никакви изненади. Йостейн Гундерсен и Один Бьорнтуфт ще сформират двойката централни защитници, натоварени със задачата да се справят със своя сънародник Ерлинг Холанд. Йенс Хауге е един от играчите, на които домакините разчитат много за добро представяне, надявайки се да повтори представянето си срещу Тотнъм, когато кара два гола.

Снимки: Gettyimages