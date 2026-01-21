Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

Отборите на Копенхаген и Наполи не се победиха в мача помежду си от 7-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата в Дания завърши при резултат 1:1, но гостите могат повече да съжаляват, тъй като първи откриха резултата чрез Скот Мактоминей в 39-ата минута и играха с човек повече от 35-ата минута. Джордан Ларсон обаче донесе точката на домакините в 72-рата минута.

Мачът започна лошо за Копенхаген, който остана в намален състав в 35-ата минута, когато Томас Дилейни влезе опасно и уцели коляното на съперник, като след намесата на ВАР бе изгонен с директен червен картон.

Наполи се възползва от численото си предимство и в 39-ата минута откри резултата. Скот Мактоминей се разписа с глава след центриране от корнер.

Гостите можеха да удвоят преднината си, но на два пъти удари на Антонио Вергара бяха отразени от вратаря Доминик Котарски.

Копенхаген обаче постепенно показа зъби и след няколко хубави атаки стигна до дузпа в своя полза за нарушение на Алесандро Буонджорно срещу Мохамед Елюнуси. Ваня Милинкович-Савич спаси удара от бялата точка на Джордан Ларсон, но топката се върна в играча на домакините, който при втория опит я прати в мрежата за 1:1.

Срещата завърши при този резултат, като двата тима са с равен актив от по 8 точки и заемат съответно 23-тото и 24-тото място във временното класиране - последните две, които дават право на участие в плейофите.

