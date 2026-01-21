Аякс запази искрица надежда за плейофите след успех над Виляреал

Аякс записа втора поредна победа в основната фаза на Шампионската лига, след като надигра с 2:1 Вилареал в гостуването си от 7-ия кръг на турнира. Това бе изключително ценен успех за нидерландския тим, с който той запази поне на теория надеждите си да се добере до плейофната фаза на надпреварата. "Жълтата подводница" пък продължава да затъва сериозно с пета поредна загуба и без нито един успех на сметката си от началото на турнира. Домакините поведоха чрез Танитолува Олувасей в 49-ата минута, но допуснаха обрат след голове на Оскар Глох в 61-вата и Оливер Едвардсен в 90-ата минута.

Първото полувреме премина под диктовката на Виляреал, като тимът пропусна няколко добри възможности, открили се пред Серхио Кардона и Томас Партей.

В началото на втората част испанците дори откриха резултата. Тани Олувасей се отскубна зад защитата след дълъг пас и хладнокръвно реализира за 1:0.

Аякс обаче възстанови равенството с доза късмет. В 61-вата минута Оскар Глох прати остро центриране пред вратата на съперника, стражът Арнау Тенас излезе неразчетено и след намесата на Комесаня топката се озова в мрежата за 1:1.

В 90-ата минута гостите направиха и пълен обрат. Антон Геи получи в наказателното поле и върна за Едвардсен, който стреля във вратата за 1:2.

Така Аякс събра актив от 6 точки и излезе на 31-вото място в класирането. Виляреал пък се намира на предпоследната 35-а позиция с едва 1 точка в актива си.

Снимки: Gettyimages