Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

  • 20 яну 2026 | 21:14
  • 762
  • 1
Интер приема Арсенал в един от най-интересните двубои от седмия кръг на Шампионската лига. Англичаните продължават да водят уверено в класирането на турнира с 18 точки, а “нерадзурите” са шести с 12 пункта. И двата отбора са сред фаворитите са класиране сред първите осем тима, които ще избегнат допълнителния плейофен кръг, а три точки в днешната вечер ще донесе допълнителен тласък в тази посока.

Наставникът на Интер Кристиан Киву не може да разчита на контузените Хакан Чалханоолу и Дензъл Дъмфрис, а в средата на терена започват Николо Барела, Пьотр Жиелински и Петър Сучич. Луиш Енрике и Федерико Димарко са по двете крила, а атаката е водена от Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прави куп промени в своя състав и единствено Давид Рая, Юриен Тимбер, Уилям Салиба и Мартинс Субименди запазват местата си в сравнение с двубоя с Нотингам Форест през уикенда. Габриел Жезус е предпочетен на върха на атаката вместо Виктор Гьокереш, а Леандро Тросар и Виктор Гьокереш ще му помагат от малко по-задна позиция. Микел Мерино и Еберечи Езе получават шанс в средата на терена.

Снимки: Gettyimages

