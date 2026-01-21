Популярни
  Олимпиакос
  2. Олимпиакос
  Голове в началото и края съсипаха усилията на Байер в Атина

Голове в началото и края съсипаха усилията на Байер в Атина

  • 21 яну 2026 | 00:51
Олимпиакос спечели с 2:0 домакинството си на Байер (Леверкузен) в мач от седмия кръг на Шампионската лига. И двете попадения за домакините паднаха преди почивката, когато точни бяха Кощиня (2’) и Мехди Тареми (45+1’). “Аспирините” владееха почти изцяло случващото се на терена и създадоха куп голови положения, но въпреки това допуснаха поражение.

Срещата започна по отличен начин за домакините, които излязоха напред в резултата малко след началния съдийски сигнал благодарение на удар с глава на Кощиня след корнер. Последва много сериозен натиск на Байер (Леверкузен) и поредица от сериозни пропуски. Това се оказа фатално, тъй като в добавеното време на първата част нова бърза атака на Олимпиакос завърши с хубаво попадение на Мехди Тареми.

След почивката темпото в двубоя видимо поспадна, но въпреки това гостите от Германия продължиха с опитите си да стигнат до гол. С изминаването на времето и те сякаш се обезвериха и в крайна сметка допуснаха поражение в гръцката столица. Това бе втори пореден успех за гръцкия тим, който събра осем точки и продължава да се надява на класиране сред първите 24, което ще означава участие в плейофната фаза на турнира. Подобна е и съдбата на “аспирините”, които са само пет места по-нагоре и една точка в повече.

Снимки: Gettyimages

