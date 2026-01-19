Моуриньо за Реал Мадрид: Не ме забърквайте в сапунени опери

Уволнението на Чаби Алонсо от Реал Мадрид след загубата в мача за Суперкупата на Испания изненада всички. Също толкова неочакван беше и изборът на Алваро Арбелоа за негов заместник. Всъщност мнозина не вярват, че треньорът от Саламанка ще бъде официално начело на отбора за постоянно и смятат назначението му за временно решение.

Поради тази причина през последните дни не спират да се появяват имената на възможни кандидати за треньорския пост. Сред тях, както можеше да се очаква, е и това на Жозе Моуриньо – един от малкото, които със своя характер изглеждат способни да променят курса на настоящия Мадрид.

Португалецът обаче сложи край на тези слухове с едно изречение, когато беше попитан по темата на пресконференция: „Не разчитайте на мен за сапунени опери. Има добри сапунени опери, но са много дълги; изпуснеш ли един-два епизода, губиш нишката. Не разчитайте на мен, защото не гледам сапунени опери“, отсече настоящият треньор на Бенфика.

Другото име, което се спряга усилено, е това на Юрген Клоп, който прие доста по-добре въпроса за тази възможност. Въпреки това германецът се ограничи само до смях и не каза нито „да“, нито „не“. Така че тепърва ще видим как ще се развие тази сага.

