Арбелоа: Разбирам, че се търсят виновници, но аз работя, за да намерим решения, искам подкрепа от феновете

Новият наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите в дългоочаквана пресконференция преди утрешното домакинство срещу предпоследния Леванте в Ла Лига. Турбуленциите при “лос бланкос” не спират, като след напускането на Чаби Алонсо дебютният мач на младия специалист се оказа кошмарен и отборът отпадна срамно от втородивизионния Албасете за Купата на краля през седмицата.

“Уважавам много мнението на “Бернабеу” и разбирам, че феновете са наранени, но ще им поискам подкрепа за играчите. Големите постижения са постигнати с подкрепата на “Бернабеу”. Хуанито (б.ред. - легенда на клуба) каза, че 90 минути на "Бернабеу" са много дълги, а не каза 90 минути срещу играчите на Мадрид. Моля за подкрепа“,

Ние, треньорите, се нуждаем от това, което нямаме, а именно време. Но аз не се нуждая от нищо, обстоятелствата не ме карат да треперя или да се съмнявам дори за миг. Спя много добре, въпреки че се будя рано, но също така си лягам рано, така че не се притеснявайте за мен", започна Арбелоа.

“Мбапе е по-добре и ще бъде в състава. Не съм чужд на всичко, което се говори, и ако някой иска да види в думите ми критика към Чаби, няма да я намери, защото се лъже. Това, което се случи в Албасете, беше липса на игра, на физическа подготовка и на всичко останало, и отговорността за това е моя. Работата с Антонио Пинтус (б.ред. -кондиционният треньор на Реал) е привилегия и ще работим, за да възстановим най-добрата версия на играчите във всички аспекти“, продължи младият наставник, след което отново се върна към срамното отпадане.

"Групата за мача с Албасете беше съставена от играчи, които можеха да играят. Тези, които останаха, бяха контузени или имаше риск от травма. Благодарих на Винисиус за усилията, защото знам откъде идваше и какво бе направил. Той не спря да търси пробиви, да иска топката... Това означава да си лидер и точно това ми е нужно от Винисиус, това искам да виждам в него.

Прочетох много критики, отправени към играчите от академията след мача. Можете да бъдете сигурни, че аз ще съм на тяхна страна, защото за мен младежката академия на Реал Мадрид е най-добрата в света и те винаги ще бъдат до мен.

Разбирам, че хората търсят някого, когото да обвинят, но аз работя, за да намеря решения. Всичко, което се случва на терена, е моя отговорност. Когато нещата не вървят добре, разбирам, че трябва да помогна на играчите си по-добре. Чувствам се много отговорен за всичко, което се случва на терена. Все още се чувствам по същия начин за поражението в Албасете", продължи Арбелоа.

"Моят Реал Мадрид? Искам да видя Реал Мадрид, който излиза да спечели от първата минута, където няма съмнение, че нашата цел е да атакуваме вратата на съперника. Искам "Бернабеу" да знае какво искаме. Искам отбор с много характер, много личност и който вдъхновява. Искам публиката на "Бернабеу" да се вижда отразена в своите играчи.

Родриго няма да играе утре, той се възстановява от големите усилия, които положи. Надяваме се да е на линия във вторник. Концентрирани сме, с много енергия и огромно желание да изиграем този фундаментален мач с Леванте. Искаме да се завърнем на нашия стадион и да продължим борбата за титлата в Ла Лига. Целта ни е да подплатим тази мотивация със силно представяне", каза още той.

"Чувствам се много отговорен за случващото се на терена. От онази загуба в Албасете не бих променил и запетая. Разказах на играчите един анекдот. Отне ми много години, за да спечеля първата си Шампионска лига. Бях спечелил Световна купа, две Европейски първенства, рекордна титла в Ла Лига... когато най-накрая спечелихме “Десетата”, след много усилия, се качих в автобуса и зад мен беше съотборник, който играеше първия си сезон в Шампионската лига.

Той ми каза: „Догодина да спечелим още един.“ Погледнах го и му отговорих: „След всички усилия, които ми костваше.“ Миналото не съществува. Нито когато спечелиш Шампионската лига, нито когато отпаднеш от Шампионската лига. Този играч беше капитанът Дани Карвахал”, завърши наставникът на Реал Мадрид.

Снимки: Imago