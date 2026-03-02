Популярни
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  2 март 2026 | 05:17
Капитанът на Челси Рийс Джеймс говори за поражението на тима си от Арсенал с 1:2 в 28-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Жалко е да си тръгнем с празни ръце. При резултат 1:1 имахме полушанс да направим резултата 2:1, вратарят им направи страхотно спасяване, след което те спечелиха статично положение и успяха да вкарат“, започна Джеймс.

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Капитанът коментира и фактът, че съперникът на практика спечели мача след два корнера.

Росиниър: Тактическата ни настройка беше добра
Росиниър: Тактическата ни настройка беше добра

„Това е футболът през 2026 г. – вероятно 90% от головете се отбелязват от статични положения. Арсенал е един от най-добрите отбори в света по отношение на статичните положения. Много е трудно да ги спреш, а днес вкараха два гола. Жалко е. Ние също вкарахме един, имахме и друг шанс, но днес не беше нашият ден“, каза Джеймс.

Артета: Трябваше да контролираме топката много по-добре
Артета: Трябваше да контролираме топката много по-добре

Играчът отговори и на въпрос за изгонването на Педро Нето, който получи втори жълт картон в 70-ата минута.

„Вече обсъждахме това, темата се повдигаше повече от веднъж. Всеки път става дума за различни играчи, не за един и същ играч. Трябва да анализираме всичко в отбора и да продължим да се усъвършенстваме. Това е проблем: играем в най-силната лига в света и дори 11 на 11 е трудно, а 10 срещу 11 е още по-трудно, без значение срещу кого се изправяш. Нямам никакви съмнения относно отбора или треньорския щаб. Нещата не се развиха по нашия начин днес, но трябва да се съберем и да продължим напред“, завърши Джеймс.

