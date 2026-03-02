Популярни
  3. Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Франсиско Консейсао смята, че ако някой отбор е заслужавал да спечели, то това е бил неговият Ювентус. Това заяви играчът на "старата госпожа" след драматичното зрелищното равенство 3:3 срещу Рома в срещата между двата тима от 27-ия кръг на английската Премиър лийг. Вечерта на „Стадио Олимпико“ беше изключително драматична, след като „джалоросите“ поведоха с 3:1 след зрелищни попадения на Уесли, Еван Ндика и Донийл Мален. Въпреки това, след като Франсиско Консейсао отбеляза с воле в горния ъгъл, Юве довърши обрата в добавеното време чрез резервите Жереми Бога и Федерико Гати, оформяйки крайното 3:3.

„Беше хубав гол, но съм много по-щастлив от това, което направихме, след като изоставахме с 3:1, защото тогава беше много по-трудно. Отборът работи наистина здраво и смятам, че ако някой заслужаваше да спечели, това бяхме ние, тъй като имахме няколко много чисти положения“, заяви Консейсао след края на мача пред медиите в Италия.

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Това беше едва четвъртият гол за португалския талант през сезона в 32 официални мача, като той не се беше разписвал от последната среща с Рома през декември.

„Братята ми ми изпратиха видео на гола веднага щом влязох в съблекалнята, поздравиха ме. Обичам да поемам рискове, опитвам се, защото преди това имах няколко възможности да вкарам, които пропуснах, но за щастие днес голът помогна на отбора. Това е най-важното. За да достигна следващото ниво, със сигурност трябва да вкарвам повече голове. Аз съм първият, който го признава, работя усилено върху това в тренировките. Знам, че когато играеш за Юве, трябва да си по-ефективен пред гола. Аз съм първият, който се ядосва, когато не вкарам.“, разкри Консейсао.

Футболистът разкри и как точно е повлияла работата му със старши треньора Лучано Спалети за неговото представяне.

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

„Трябва да бъда първият защитник, да започвам пресата, да влизам в единоборства. Спалети иска от мен да играя за отбора и ми казва, че качествата ми в крайна сметка ще изпъкнат, ако го правя“, отговори Консейсао.

Гасперини: Сезонът ни е пълен с такива ситуации
Гасперини: Сезонът ни е пълен с такива ситуации

Този резултат означава, че Рома се свлича до четвърто място, а Ювентус до шесто, изпреварен от Комо, но битката за класиране в Шампионската лига отново се затегна. Сега само осем точки разделят пет отбора от трето до седмо място, като Наполи, Рома, Комо, Ювентус и Аталанта са в разгара на битката.

