Арбелоа: Който освирква президента, не обича Реал Мадрид

Новият старши треньор Алваро Арбелоа постигна първата си победа начело на Реал Мадрид в своя дебют на “Бернабеу“ - 2:0 над Леванте. Успехът не дойде лесно, като стадионът беше настроен критично към отбора, а първото полувреме беше далеч от очакваното. Въпреки това наставникът изтъкна реакцията на тима след разговора на почивката. Той приема освиркванията от феновете като част от високите изисквания в клуба, но същевременно защити твърдо Винисиус Жуниор, който понесе най-голямата част от недоволството на трибуните.

За разлика от друг път, обект на критики този път беше и президентът Флорентино Перес.

“Знам откъде идват освиркванията срещу президента - заяви Арбелоа. - Те не са от хора, които не обичат Флорентино, а от хора, които не обичат Реал Мадрид. Мен няма да ме заблудят. Той е най-важната личност в този клуб заедно с Бернабеу и ние, мадридистите, сме наясно какво е направил Флорентино за този клуб. Знаем откъде идват тези освирквания.“

После треньорът коментира напрежението покрай Вини Жуниор: “Нямахме добра минала седмица и публиката има пълното право да освирква, включително и мен. Сега трябва да спечеля тяхната обич като треньор. Освиркванията бяха и за мен. Знаете, че винаги съм уважавал много „Бернабеу“. И мен са ме освирквали много пъти. Това, което ни прави велики, са изискванията на този клуб и винаги трябва да ги приемаме добре, защото феновете знаят, че можем да дадем много повече и да бъдем на нивото на Мадрид. Трябва да им дадем много повече, особено тази седмица.

За мен, като треньор на Мадрид, нещата са много ясни. Ще работя, за да видя най-добрия Винисиус. Ще изисквам от играчите си да го търсят. Той не се страхува, има характер, защитавал е този клуб с цената на всичко. Той е един от най-добрите играчи в света, ако не и най-добрият. Той е олицетворение на това какво е да си футболист на Реал Мадрид. Това, което постигна това момче като дете в Мадрид, малцина са го правили. Ще ни донесе много титли, както вече го е правил.“

“Знаехме колко труден ще бъде мачът - обясни Арбелоа за спада преди почивката. - Не е лесно, играл съм и аз мачове след голямо разочарование и знам, че не е лесно. Това беше двубой с играчи, които носят голяма отговорност. Трябва да правим нещата много по-добре, отколкото през първото полувреме. Трябва да работим много и този мач ни служи, за да разберем, че има много неща, които трябва да подобрим.

Благодаря на Мбапе за усилията, защото знаем, че той има проблеми с коляното. Можеше да се откаже, но първото нещо, което направи, беше да ми пусне топката между краката на тренировката, за да ме приветства. Това е нещо, което ще помня цял живот. Той е роден лидер и дано коляното му издържи, защото ще имаме нужда от него.“

Арда Гюлер пък е способен да играе на различни позиции, има натрупан голям опит за възрастта си. В Албасете положи много усилия и е специален, различен талант. Относно Белингам: него го видях в много добра форма през цялата седмица. Отблизо е още по-добър – опитът, зрелостта, лидерството. Той поема отговорност и е жалко, че не отбеляза. Той е един от лидерите, също като Килиан или Феде. Те са лидерите на този отбор и трябва да ги търсим. Трябва да извлечем най-добрата им версия и да ги направим щастливи.“

За мен най-взискателният пост в Мадрид е този на централния защитник. Трябва да си бърз, добър във въздуха, да изнасяш топката. На Хаусен не му беше лесно, защото беше извън игра дълго време. Когато се връщаш от контузия и без много игрови минути, това е нормално. Забравяме откъде идват тези момчета. Ще го изчакам“, завърши Арбелоа.