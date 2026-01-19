Чаби Алонсо вече има предложение за нова работа

След уволнението на Дино Топмьолер, отборът на Айнтрахт (Франкфурт) обмисля привличането на негово място на бившия треньор на Реал Мадрид Чаби Алонсо. Според информация на „Билд“, германският клуб вижда в испанския специалист престижен вариант, а спортният директор Маркус Крьоше настоява за среща с него, за да проучи възможността за привличането му. Новината идва само няколко дни след като Алонсо беше уволнен от поста си на "Сантиаго Бернабеу".

Раздялата с Топмьолер дойде след равенството 3:3 с Вердер (Бремен) и поредица от слаби резултати. С 39 допуснати гола в 18 кръга, Айнтрахт, който заема седмо място в класирането, има една от най-слабите защити в Бундеслигата. Това е и основната причина ръководството да предприеме промяна. Според „Билд“, клубът от Хесен, който все още е в надпреварата в Шампионската лига, разглежда и други имена като Един Терзич, Марко Розе и Роджер Шмид. Въпреки това, основната цел на „Дойче Банк Парк“ е да убеди Чаби Алонсо да се завърне в Германия.

Въпреки проявения интерес обаче, изглежда малко вероятно световният шампион да се завърне начело на отбор от германския елит. След успешния си период в Леверкузен, Чаби беше в полезрението на гиганти като Байерн (Мюнхен) и Ливърпул, преди да подпише с Реал Мадрид. Евентуално завръщане в Айнтрахт, освен че би изисквало огромна финансова инвестиция от страна на клуба, би представлявало и стъпка назад в кариерата на испанеца. Всичко сочи, че той няма да прибързва и ще изчака възможност в друг голям европейски проект. Независимо от това, Айнтрахт ще опита да изиграе своите карти.

Снимки: Gettyimages