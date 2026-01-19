Популярни
Чаби Алонсо вече има предложение за нова работа

  • 19 яну 2026 | 04:26
  • 438
  • 0

След уволнението на Дино Топмьолер, отборът на Айнтрахт (Франкфурт) обмисля привличането на негово място на бившия треньор на Реал Мадрид Чаби Алонсо. Според информация на „Билд“, германският клуб вижда в испанския специалист престижен вариант, а спортният директор Маркус Крьоше настоява за среща с него, за да проучи възможността за привличането му. Новината идва само няколко дни след като Алонсо беше уволнен от поста си на "Сантиаго Бернабеу".

Раздялата с Топмьолер дойде след равенството 3:3 с Вердер (Бремен) и поредица от слаби резултати. С 39 допуснати гола в 18 кръга, Айнтрахт, който заема седмо място в класирането, има една от най-слабите защити в Бундеслигата. Това е и основната причина ръководството да предприеме промяна. Според „Билд“, клубът от Хесен, който все още е в надпреварата в Шампионската лига, разглежда и други имена като Един Терзич, Марко Розе и Роджер Шмид. Въпреки това, основната цел на „Дойче Банк Парк“ е да убеди Чаби Алонсо да се завърне в Германия.

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Въпреки проявения интерес обаче, изглежда малко вероятно световният шампион да се завърне начело на отбор от германския елит. След успешния си период в Леверкузен, Чаби беше в полезрението на гиганти като Байерн (Мюнхен) и Ливърпул, преди да подпише с Реал Мадрид. Евентуално завръщане в Айнтрахт, освен че би изисквало огромна финансова инвестиция от страна на клуба, би представлявало и стъпка назад в кариерата на испанеца. Всичко сочи, че той няма да прибързва и ще изчака възможност в друг голям европейски проект. Независимо от това, Айнтрахт ще опита да изиграе своите карти.

Снимки: Gettyimages

