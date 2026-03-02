Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер изрази категоричното си несъгласие с отсъдената дузпа в полза на Манчестър Юнайтед, гарнирана с червен картон на Максенс Лакроа. Този момент сложи началото на обрата, до който достигнаха "червените дяволи". Според австриеца нарушението е извън наказателното поле и това не би трябвало да е дузпа, а в най-лошия случай пряк свободен удар и червен картон за французина.

"Решаващо е да има дузпа и червен картон, когато водиш с 1:0. Това променя напълно мача. Нарушението беше извън наказателното поле и то трябва да се отсъди там, където започва, а не там, където свършва. Куня беше умен да изчака да влезе в наказателното поле и да падне, но нарушението беше извън наказателното поле.

Говорихме с четвъртия съдия. Те трябваше да проверят дали има засада, къде започва нарушението и дали има червен картон. Трябваше да се преценят три или четири ситуации, което отнема време. Остава чувството, че това е грешно решение и то няма да стане по-добро, ако го вземеш по-бързо. Това не е дузпа. Може да бъде червен картон и нарушение извън наказателното поле, но не и дузпа. Може би това е част от бонуса "Олд Трафорд", заяви Гласнер след срещата.

Снимки: Gettyimages