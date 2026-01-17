Популярни
Гняв на "Бернабеу": феновете искат оставката на Перес, хулят Винисиус и Белингам

  • 17 яну 2026 | 15:37

  • 17 яну 2026 | 15:37
  • 743
  • 0
Гняв на "Бернабеу": феновете искат оставката на Перес, хулят Винисиус и Белингам

Реал Мадрид излезе на терена за мача си срещу Леванте, но този ден не беше като всеки друг. Този път, след провала за Купата на краля и загубата на финала за Суперкупата, по-голямата част от трибуните посрещна отбора с мощни освирквания. Единствено химнът на клуба, пуснат по уредбата, успя временно да заглуши протеста. Когато музиката спря, недоволството на „Бернабеу“ стана повече от очевидно, като се видяха и бели кърпички, а освирквания бяха насочени и към агитката, която се опитваше да контрира с аплодисменти.

Това беше очаквано, тъй като още при пристигането си с автобуса на стадиона, играчите и треньорът усетиха, че феновете не са в настроение за шеги. Макар и да не бяха многобройни, привържениците посрещнаха автобуса само с освирквания, без никакви окуражителни възгласи, отбелязва “Марка”.

Същото се повтори и когато футболистите излязоха на терена да загряват. Чуха се освирквания, макар че за щастие по това време стадионът не беше запълнен и наполовина. Мбапе притесни за кратко щаба, след като се наложи да получи медицинска помощ заради удар, но бързо се върна в заниманието. Последва нова порция освирквания, когато играчите се прибраха в съблекалнята петнадесет минути преди началото на мача. Тогава на стадиона вече имаше повече хора и недоволството се чу по-силно.

Междувременно в тунела Винисиус видимо беше разстроен, та се наложи Мбапе да го утешава.

Преди играчите да излязат на терена, съставите бяха обявени по уредбата, както е обичайно. Трибуните вече бяха подготвени. Последваха освирквания, насочени най-вече към Белингам и Винисиус, въпреки че музиката и гласът на диктора звучаха по-силно. Единственият, който получи аплодисменти, беше Гонсало Гарсия, когато името му прозвуча.

След началото на мача освиркванията към играчите продължиха, като се чуха и скандирания „Флорентино, оставка!“. Белингам и Винисиус отново бяха най-шумно освирквани при всеки техен досег с топката.

