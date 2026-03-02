Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

38-годишният Лионел Меси продължи да демонстрира неостаряващия си дух и вкара два гола при победата на своя Интер Маями с 4:2 в гостуването на тима на Орландо Сити от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Това бе и първа победа за Меси и компания през новия сезон, след като в миналия кръг “чаплите” допуснаха поражение с 1:2 от ФК Лос Анджелис, за който се състезават други две от бившите звезди на европейския футбол – Хюн-Мин Сон и Юго Лорис.

Заедно с Меси в титулярния състав Хавиер Масчерано пусна и Родриго де Пол, като ексфутболистът на Пари Сен Жермен и Барселона този път не оглави нападението, а вместо него еднолично на върха бе разпределен да застане Херман Бертераме. Луис Суарес пък не бе в групата за мача, тъй като лекува контузия на крака.



