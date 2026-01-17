Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

Кризата и лошите в последно време резултати на Реал Мадрид със сигурност не се харесват на феновете на отбора, а недоволството на запалянковците става все по-видимо. Различни послания, критикуващи президента на „белия балет“ Флорентино Перес, бяха забелязани на няколко места в испанската столица преди днешния мач срещу Леванте.

Ще сложи ли Реал край на мъките?

През последните часове на различни мостове в Мадрид се появиха няколко транспаранта с изключително критични послания към президента на Реал. Лозунгите, изписани върху големи бели платна и поставени снощи, бяха разположени на околовръстния път М-30 и на входа на Мадрид откъм магистралата за Бургос. Те отразяват нарастващото недоволство сред част от феновете относно настоящата ситуация в клуба.

Сред посланията, които можеха да се прочетат, се открояваха фрази като „Флорентино: играта свърши“, „Суперлига, паркинг, стадион... провал след провал, един свършен президент“ и „Остави галактиката, ти си за евтаназия“.

Han llenado Madrid de pancartas en contra de Florentino Pérez. Qué semanita llevamos, señoras y señores. 🤣 [📸@partidazocope] pic.twitter.com/heXklfwjLx — -1899- (@_Futbolero_) January 16, 2026

Транспарантите се появиха в контекста на лошата спортна форма на отбора, която се засили след скорошното уволнение на Чаби Алонсо и решението Алваро Арбелоа да поеме треньорския пост на първия отбор.

Лозунгите не само критикуват последните спортни решения, но също така засягат и проекти, инициирани от Флорентино Перес през последните години като европейската Суперлига и реконструкцията на стадион „Сантяго Бернабеу“. Те са представени като символи на управление, което според авторите на транспарантите е загубило спортния си курс. Към момента Реал изостава на 4 точки от първото място в Ла Лига. “Белите” загубиха Суперкупата, след като отстъпиха на Барселона с 2:3, а след това отпаднаха и от Купата на краля, след като бяха победени от втородивизионния Албасете.

Арбелоа: Разбирам, че се търсят виновници, но аз работя, за да намерим решения, искам подкрепа от феновете

За момента Реал Мадрид запазва мълчание и не са обявени официални мерки или коментари относно появата на тези послания. Въпреки това клубът е помолил единствено своята фенска трибуна да не освирква отбора по време на днешния двубой.