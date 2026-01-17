Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

Изпадналият в криза Реал Мадрид приема Леванте в ранния мач от съботната програма от 20-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на “Бернабеу” започва в 15:00 часа.

“Белите” влизат в срещата след две поредни загуби, които разклатиха тима. Отделно по-рано през деня из Мадрид се появиха плакати срещу президента Флорентино Перес - нещо невиждано досега. Освен това фенове из града освиркваха клубния автобус по пътя му за стадиона.

Килиан Мбапе се завръща в стартовия състав, след като в четири поредни срещи не беше в него заради болки. Младокът Гонсало Гарсия отново е титуляр, както е и Винисиус Жуниор. Родриго е извън групата заради преумора.

Леванте прави слаб сезон и се намира в зоната на изпадащите. Независимо от това вниманието привлича нападателят Карл Ета Ейонг, който има шест гола и три асистенции на сметката си в Ла Лига. Бившият играч на ЦСКА Годуин Коялипу е резерва.