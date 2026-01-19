Популярни
Ювентус се възползва от забраната за фенове на Бенфика

  • 19 яну 2026 | 03:24
  • 72
  • 0
Ювентус и Бенфика ще се срещнат в Торино, Италия, тази сряда, в мач от 7-ия кръг на груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА, като билетите за италианския стадион вече са изчерпани.

Италианският клуб информира феновете чрез официалните си канали и дори изрази задоволство от факта, че на Бенфика е забранено от УЕФА да разчита на подкрепата на своите привърженици на стадиона, след инцидентите в Амстердам, по време на мача с Аякс.

Привържениците на „орлите“, които бяха в Нидерландия, отново използваха пиротехнически средства, а Бенфика, вече санкциониран от УЕФА, получи наказание: не може да продава билети за мача с Ювентус.

Става въпрос за около 2000 билета, което се равнява на 5 процента от Алианц Стейдиъм (с капацитет 41 500 места, леко намален за мачове на УЕФА), които бяха капитализирани от клуба от Торино.

„Ентусиазмът около Ювентус е голям, както показва разпродаденият Алианц Стейдиъм за следващите два домакински мача срещу Бенфика и Наполи. За срещата от Шампионската лига стадионът ще бъде изцяло в черно и бяло. Поради забраната за пътуване на феновете на Бенфика, секторът за гости беше предоставен на домакинските фенове. Остават само няколко билета в тази зона, но се очаква те да бъдат разпродадени бързо“, информира Ювентус на официалния си уебсайт.

Снимки: Gettyimages

