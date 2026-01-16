Ювентус посяга към млад талант на Фиорентина

Ювентус води разговори с Фиорентина за евентуална сделка за изгряващата звезда и младежки национал на Италия Николо Фортини, чиято стойност се оценява на около 15 милиона евро. Публикации в La Gazzetta dello Sport твърдят, че "старата госпожа" е един от няколкото клуба в Серия "А", които проявяват интерес към 19-годишния краен защитник. Фортини направи своя дебют за „Ла Виола“ в първенството през септември, а интерес към него има и от страна на Рома. До момента през сезона той е записал 20 мача за първия отбор.

Фортини е смятан за сериозна опция за бъдещето, но ако се отвори възможност за трансфер, Ювентус може да действа по-скоро, отколкото по-късно.

Към момента Андреа Камбиазо е единственият ляв бек на „бианконерите“, чието бъдеще в клуба не е поставено под въпрос. Хуан Кабал е привлякъл интереса на Волфсбург, докато договорът на Филип Костич изтича в края на сезона и подновяването му е малко вероятно.

Според информациите, Фиорентина оценява Фортини на 15 милиона евро. Малко вероятно е „виолетовите“ да отстъпят от тази цена, но се твърди, че може да има възможност за преговори относно структурата на сделката. Смята се, че Ювентус може да опита да включи Федерико Гати като част от сделката или да предложи Даниеле Ругани под наем, за да намали сумата, която ще трябва да плати на Фиорентина.

Снимки: Gettyimages