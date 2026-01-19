Популярни
Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

  • 19 яну 2026 | 00:52
  • 821
  • 0

От Кристъл Палас са отказали първото предложение на Ювентус за голмайстора на тима Жан-Филип Матета, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Намерението на „Старата госпожа“ е да привлече нападателя с наем на стойност 2 млн. евро и опция за закупуване на стойност още 28 млн., при положение че отборът се класира поне за Лига Европа в края на сезона. Поставената цена на френския национал обаче е 40 млн. евро, а също така лондончани са склонни единствено на постоянен трансфер. Според Николо Скира пък в понеделник предстоят нови разговори между двата клуба, като „бианконерите“ вече са постигнали споразумение с 28-годишния играч.

През този сезон Матета има 33 мача с 10 гола и 2 асистенции във всички турнири. От друга страна, Джонатан Дейвид и Лоис Опенда продължават да изпитват затруднения в това да заместят тежко контузения Душан Влахович, чийто договор с Ювентус ще изтече през лятото и няма да бъде подновен.

Снимки: Gettyimages

