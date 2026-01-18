Ювентус постави антирекорд със загубата си от Каляри

Отборът на Ювентус напълно надигра Каляри, но въпреки това загуби с 0:1 снощното си гостуване от 21-вия кръг на Серия "А". Това беше първа победа на сардинци над този съперник от юли 2020 година насам.

Така „бианконерите“ се превърнаха в отбора с най-голямо притежание на топката – 78%, който губи мач в италианското първенство от поне 2004/05 насам, откогато Opta води подобна статистика. Освен това съставът на Лучано Спалети отправи цели 20 удара срещу само 3 на домакините, като имаха xG (очаквани голове) от 1,17 срещу едва 0,2. Също така корнерите бяха 18 срещу само 1 в полза на Ювентус. Що се отнася до подаванията, играчите на „Старата госпожа“ направиха 612 при 91% успеваемост, докато „рособлу“ осъществиха 130 паса при 67% успешни опити.

Друга любопитна подробност е, че според Opta чистото игрово време е било около 52 минути, въпреки че мачът продължи 98 минути, което предизвика възмущението на Спалети. „Давиде Маса се опита да даде по-голямо добавено време, но хората започнаха да лежат по терена, а това е нещо, което трябва да бъде поправено. Трябва да се играе футбол, а не да се бави времето при всеки тъч. Така се загубиха пет-шест минути. Хората не искат да играят с реално игрово време, но тези неща само ще продължават да нарастват. Маса всъщност добави още време заради прекъсванията, но това е вследствие на почивките и забавянето на темпото на мача, като почиваха както си искат, за да си възвърнаг самообладанието. Десетима играчи постоянно се хвърляха на терена. Нещо трябва да се направи по въпроса. Първо е крампа, след това контакт, после несъществуващ ритник“, оплака се той след двубоя.

Снимки: Gettyimages