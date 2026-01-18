Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Ювентус постави антирекорд със загубата си от Каляри

Ювентус постави антирекорд със загубата си от Каляри

  • 18 яну 2026 | 17:52
  • 417
  • 0

Отборът на Ювентус напълно надигра Каляри, но въпреки това загуби с 0:1 снощното си гостуване от 21-вия кръг на Серия "А". Това беше първа победа на сардинци над този съперник от юли 2020 година насам.

Един точен удар бе достатъчен на Каляри да повали Ювентус
Един точен удар бе достатъчен на Каляри да повали Ювентус

Така „бианконерите“ се превърнаха в отбора с най-голямо притежание на топката – 78%, който губи мач в италианското първенство от поне 2004/05 насам, откогато Opta води подобна статистика. Освен това съставът на Лучано Спалети отправи цели 20 удара срещу само 3 на домакините, като имаха xG (очаквани голове) от 1,17 срещу едва 0,2. Също така корнерите бяха 18 срещу само 1 в полза на Ювентус. Що се отнася до подаванията, играчите на „Старата госпожа“ направиха 612 при 91% успеваемост, докато „рособлу“ осъществиха 130 паса при 67% успешни опити.

Друга любопитна подробност е, че според Opta чистото игрово време е било около 52 минути, въпреки че мачът продължи 98 минути, което предизвика възмущението на Спалети. „Давиде Маса се опита да даде по-голямо добавено време, но хората започнаха да лежат по терена, а това е нещо, което трябва да бъде поправено. Трябва да се играе футбол, а не да се бави времето при всеки тъч. Така се загубиха пет-шест минути. Хората не искат да играят с реално игрово време, но тези неща само ще продължават да нарастват. Маса всъщност добави още време заради прекъсванията, но това е вследствие на почивките и забавянето на темпото на мача, като почиваха както си искат, за да си възвърнаг самообладанието. Десетима играчи постоянно се хвърляха на терена. Нещо трябва да се направи по въпроса. Първо е крампа, след това контакт, после несъществуващ ритник“, оплака се той след двубоя.

Снимки: Gettyimages

