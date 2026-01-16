Спалети призна, че търси алтернатива на Йълдъз, за да предпази големия талант

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети призна, че клубът търси алтернатива на Кенан Йълдъз, за да може да предпази големия талант на "бианконерите". "Старата госпожа" преговаря с Ливърпул за евентуалното завръщане в Торино на Федерико Киеза, който може да помогне в атака, а и да се ротира с Йълдъз.
"За мен януарският прозорец е предназначен да даде възможност за добавяне на различни играчи и профили, които нямате в настоящия си състав. Откакто съм тук, ние разглеждаме пазара, защото опознавам характеристиките на моите играчи. Убеден съм, че все още можем да растем и че все още има няколко неща, които може би ни липсват.
Искам да оставя Йълдъз на мира. За мен той е невероятно силен, върши страхотна работа и искам да го защитя. Търсим заместник в тази област. Обикновено един топ играч е такъв, защото не може да остане извън състава или защото играе като шампион. За него важат и двете.
Той е важен за нас и искаме да се опитаме да го защитим, но същевременно има физиката и енергията, която ни кара да искаме да играе колкото се може повече мачове, защото ни дава толкова много различни решения.
Утре Консейсао не може да играе целия мач и затова трябва да управляваме добре минутите, които ще получи Йълдъз, след като мачът започне. Йълдъз пропусна само една тренировка поради болки в гърлото, но днес беше на пълни обороти", заяви Спалети на пресконференцията си преди утрешното гостуване на Каляри.