Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети призна, че търси алтернатива на Йълдъз, за да предпази големия талант

Спалети призна, че търси алтернатива на Йълдъз, за да предпази големия талант

  • 16 яну 2026 | 20:15
  • 619
  • 0
Спалети призна, че търси алтернатива на Йълдъз, за да предпази големия талант

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети призна, че клубът търси алтернатива на Кенан Йълдъз, за да може да предпази големия талант на "бианконерите". "Старата госпожа" преговаря с Ливърпул за евентуалното завръщане в Торино на Федерико Киеза, който може да помогне в атака, а и да се ротира с Йълдъз.

"За мен януарският прозорец е предназначен да даде възможност за добавяне на различни играчи и профили, които нямате в настоящия си състав. Откакто съм тук, ние разглеждаме пазара, защото опознавам характеристиките на моите играчи. Убеден съм, че все още можем да растем и че все още има няколко неща, които може би ни липсват.

Искам да оставя Йълдъз на мира. За мен той е невероятно силен, върши страхотна работа и искам да го защитя. Търсим заместник в тази област. Обикновено един топ играч е такъв, защото не може да остане извън състава или защото играе като шампион. За него важат и двете.

Той е важен за нас и искаме да се опитаме да го защитим, но същевременно има физиката и енергията, която ни кара да искаме да играе колкото се може повече мачове, защото ни дава толкова много различни решения.

Утре Консейсао не може да играе целия мач и затова трябва да управляваме добре минутите, които ще получи Йълдъз, след като мачът започне. Йълдъз пропусна само една тренировка поради болки в гърлото, но днес беше на пълни обороти", заяви Спалети на пресконференцията си преди утрешното гостуване на Каляри.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

  • 16 яну 2026 | 19:44
  • 607
  • 1
Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

  • 16 яну 2026 | 19:22
  • 808
  • 0
Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

  • 16 яну 2026 | 19:16
  • 604
  • 0
Тер Стеген ще играе за Жирона

Тер Стеген ще играе за Жирона

  • 16 яну 2026 | 18:51
  • 1167
  • 0
Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

  • 16 яну 2026 | 18:44
  • 1053
  • 0
Париж ФК преговаря с Един Джеко

Париж ФК преговаря с Един Джеко

  • 16 яну 2026 | 18:21
  • 828
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 25721
  • 87
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 12356
  • 18
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 24420
  • 53
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 14547
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 27942
  • 45
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 25918
  • 15