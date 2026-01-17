Септември привлече двама офанзивни футболисти

Ръководството на Септември (София) обяви трансферите на двама офанзивни футболисти. Към клуба се присъединяват Стефан Стоянович от Спартак Суботица и Красиан Колев, който за последно бе част от Добруджа.

"Септември привлече двама офанзивни футболисти, които ще подсилят атакуващата линия на отбора. Стефан Стоянович се присъединява под наем от Спартак Суботица. Роден на 27 юли 2001 година, той играе като крило. Бърз, динамичен и агресивен в атака, Стоянович идва, за да добави скорост, креативност и конкуренция в предни позиции.



В своята кариера е защитавал цветовете на Zvezdara, Rad Beograd, IMT Beograd и Tekstilac Odžaci, преди да премине в Спартак Суботица.



Красиан Колев се завръща в състава на Септемврийци. Роден на 18 януари 2004 г., той е юноша на клуба, закупен от Ботев Пловдив, носи за кратко екипите на Хебър Пазарджик и Добруджа.



Със своята енергия, футболен интелект и желание да се докаже, Колев ще бъде още една важна опция в предни позиции за старши треньора Славко Матич", написаха от клуба.