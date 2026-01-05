Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Добрев: Надяваме се, че ще успеем да повишим качеството на отбора

Добрев: Надяваме се, че ще успеем да повишим качеството на отбора

  • 5 яну 2026 | 17:22
  • 395
  • 0

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев сподели очакванията си преди старта на зимната подготовка.

"Днес започваме с първа тренировка. Има още хора, които не са пристигнали в отбора. Искаме да направим добра подготовка и през втория полусезон да изглеждаме по-добре. Знаем от какво имаме нужда и ще се опитаме да се подсилим.

При нас продажбите винаги са отворен процес. Ако имаме добро предложение, ние ще приемем офертите, защото така работи нашият клуб. Надяваме се, че ще успеем да повишим качеството на отбора.

Има сериозен интерес към Фурие. Имаше оферти, които отхвърлихме, защото не отговаряха на качествата му", заяви Добрев.

