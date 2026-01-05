Добрев: Надяваме се, че ще успеем да повишим качеството на отбора

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев сподели очакванията си преди старта на зимната подготовка.

Матич: Трябва да свършим работата, която е пред нас и да останем в елита

"Днес започваме с първа тренировка. Има още хора, които не са пристигнали в отбора. Искаме да направим добра подготовка и през втория полусезон да изглеждаме по-добре. Знаем от какво имаме нужда и ще се опитаме да се подсилим.



При нас продажбите винаги са отворен процес. Ако имаме добро предложение, ние ще приемем офертите, защото така работи нашият клуб. Надяваме се, че ще успеем да повишим качеството на отбора.



Има сериозен интерес към Фурие. Имаше оферти, които отхвърлихме, защото не отговаряха на качествата му", заяви Добрев.